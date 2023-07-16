السلطات الليبية تنقذ مهاجرين في الصحراء قرب الحدود مع تونس

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأحد، أنها أنقذت في منطقة صحراوية قرب الحدود مع تونس مهاجرين من جنوب الصحراء، نقلتهم إلى هذا المكان النائي السلطات التونسية.

وأكد عدد من المهاجرين أنهم تركوا فيه من دون ماء أو طعام أو مأوى.

وقال حرس الحدود الليبية إنهم عثروا في الأيام القليلة الماضية على ما لا يقل عن ستة رجال ومجموعة من النساء والأطفال، متروكين لمصيرهم تحت أشعة الشمس، وسط درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية.

وكان هؤلاء المهاجرون تائهين في منطقة غير مأهولة قرب منطقة العسة، على بعد حوالي 150 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس، وعلى بعد حوالي 15 كيلومترًا من الحدود الليبية-التونسية.