السودان.. مواجهات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في أحياء أم درمان القديمة

اندلعت اليوم الاثنين مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء أم درمان القديمة؛ ما أدى لسقوط ضحايا وسط المدنيين، على ما أفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز".

وذكر شهود العيان أن الاشتباكات لا زالت مستمرة في الأجزاء الشمالية من أحياء "ودنوباوي وابوروف والشرفية"، بعد محاولات من الجيش لليوم الثالث التقدم جنوبًا حيث مواقع سيطرة قوات الدعم السريع.

وأكد شهود العيان مقتل امرأة وإصابة أربعة أشخاص آخرين بينهم طفل رضيع من أسرة واحدة، نتيجة سقوط قذيفة "دانة" في حي "الشرفية" بام درمان القديمة.

وأشاروا إلى أن الاشتباكات التي تدور في أحياء أم درمان القديمة تسببت في نزوح مئات الأسر، التي وصلت إلى أحياء "الثورات والحتانة".

من جهتها قالت لجان مقاومة "ابوروف" على "فيسبوك"، إن الجيش وقوات الدعم السريع طالبا المواطنين بإخلاء منازلهم بعد إعلان الحي منطقة عمليات عسكرية.

وأكدت اللجنة أن مواطني منطقة أم درمان القديمة يعيشون حاليًّا أوضاعًا صعبة ضاعفت من معاناتهم المستمرة منذ أيام بعد أن تحولت المنطقة إلى مسرح عمليات ومواجهات مفتوحة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وتعد منطقة أم درمان القديمة من المواقع الإستراتيجية لقوات الدعم السريع، لأنها تطل على جسر "شمبات" الذي تسيطر عليه من الاتجاهين، ويعد بمثابة شريان تغذية لقواتها المنتشرة في مدن العاصمة الثلاث.