الجيش الإسرائيلي: إخلاء مدينة غزة "لا مفر منه"

أكد الجيش الإسرائيلي أن إخلاء مدينة غزة من السكان "لا مفر منه"، مطالباً السكان بالتوجه إلى مناطق وسط وجنوب القطاع، وذلك بالتزامن مع تكثيف عملياته جنوب وشرق المدينة التي يهدد باجتياحها بالكامل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام".

أخبار ذات علاقة قصف ونزوح.. غارات إسرائيلية تستهدف المواصي وشمال مدينة غزة

وأضاف أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيام وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها"، وفق قوله.

وقال: "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب، أود أن أؤكد بأن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع".

وتكتظ مناطق وسط وجنوب قطاع غزة لاسيما منطقة المواصي بالخيام، بعد أن سكنها سكان مدينة رفح التي أخلاها الجيش الإسرائيلي بالكامل، وكذلك سكان مناطق شرق خان يونس التي دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة منها.

أخبار ذات علاقة حماس تدعو السكان إلى عدم مغادرة مدينة غزة

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات ضغط على خاصرتي مدينة غزة الجنوبية والشمالية، عبر استهدافات متكررة وإطلاق قذائف مدفعية وتفجير روبوتات مفخخة، طالت مناطق واسعة من حي الزيتون وحي الصبرة جنوب المدينة، ومنطقتي الصفطاوي وجباليا البلد شمالها.

وشهدت هذه المناطق موجات نزوح واسعة باتجاه وسط وغرب مدينة غزة، التي أصبحت هي الأخرى مكتظة بالنازحين وسط ظروف إنسانية ومعيشية في غاية الصعوبة.