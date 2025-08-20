وفقا لنموذج "قبرص الشمالية".. إسرائيل تتعهد بدعم استقلال دروز السويداء

كشفت مصادر خاصة في السويداء عن اجتماع جرى مؤخرا في القطاع الشمالي ضمن الحدود الإسرائيلية، جمع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية، وقادة من وزارة الدفاع الإسرائيلية من جهة، وعددا من الناشطين والممثلين عن الطائفة الدرزية من السويداء وإسرائيل من جهة أخرى.

وذكر مصدر درزي من السويداء، في اتصال مع "إرم نيوز"، أن الاجتماع جرى بهدف وضع ممثلي الطائفة الدرزية في إسرائيل والسويداء في صورة التحركات الإسرائيلية والخطوات القادمة التي ستتخذها القيادة الإسرائيلية فيما يتعلق بملف السويداء.

وفقًا للمصدر، تم إبلاغ الحاضرين أن حكومة نتنياهو ستتخذ مجموعة من الخطوات والقرارات فيما يتعلق بوضع السويداء "بناءً على مطالب أهلها" الأخيرة، التي تم إعلانها في المظاهرات التي شهدتها ساحة الكرامة يوم السبت.

وخرجت يوم السبت الماضي مظاهرة كبيرة في السويداء، جنوبي سوريا، تطالب بالانفصال عن سوريا نهائيا تحت شعار "حق تقرير المصير". وتجمع الآلاف من أبناء الطائفة الدرزية في ساحة الكرامة وسط محافظة السويداء، للمطالبة بـ"الاستقلال" عن سوريا.

كما هتف المتظاهرون بشعارات اعتبروا فيها السلطة الحاكمة في دمشق "داعشية"، وأطلقوا شعارات من بينها: "بدنا استقلال والسويدا حرة حرة جولاني يطلع برا".

وتضمنت المظاهرة خطابات لعدد من الناشطين والمتحدثين الذين دعوا إلى فتح المعابر وطرد المحافظ مصطفى بكور الذي عيّنته السلطة الانتقالية في دمشق.

ماذا دار في الاجتماع؟

يكشف المصدر المطلع على مجريات الاجتماع، أن ممثلي الحكومة الإسرائيلية أبلغوا الدروز الحاضرين أن حكومة نتنياهو اتخذت قرارًا بدعم إعلان استقلال السويداء عن سوريا، بنظام مشابه لقبرص الشمالية الذي فرضته تركيا على اليونان في العام 1975.

وستصبح السويداء، وفقا لتأكيدات الممثلين الإسرائيليين الحاضرين للاجتماع، كيانا مستقلا عن سوريا، بنظام حكم ذاتي مع ضمانات إسرائيلية مباشرة، وبدعم من حلفاء إسرائيل.

ووفقًا للمصدر، أكد ممثلو الحكومة الإسرائيلية أن إسرائيل ستدعم هذا المشروع سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وستعمل على نيل الاعتراف الدولي به تدريجيا.

دعم عسكري ولوجستي

من جهتهم؛ أكد القادة العسكريون الإسرائيليون الذين حضروا الاجتماع أن لديهم أوامر مباشرة من أعلى المستويات بدعم القوات الدرزية في السويداء بعد تحويلها إلى قوة دفاعية نظامية. وأوضحوا أن هذه القوات ستُسلّح بأسلحة متطورة، وتخضع لتدريب احترافي بإشراف ضباط دروز من داخل إسرائيل، إلى جانب حصولها على دعم لوجستي واستخباراتي من الجيش الإسرائيلي.

أما في الجانب الاقتصادي والمعيشي؛ فقد أبلغ ممثلو حكومة نتنياهو الوفد الدرزي أن إسرائيل وافقت على تمويل مشاريع طاقة شمسية متطورة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في السويداء.

ونقل الحاضرون عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده أن السويداء ستكون "نموذجاً للاستقرار في المنطقة"، متعهداً بأن إسرائيل ستمنع وقوعها تحت سيطرة السلطة في دمشق أو ما وصفه بـ"العشائر المنفلتة". كما شدد على أن الجانب الإسرائيلي لن يتدخل في الشؤون الداخلية للدروز، بما يمس سيادتهم أو خصوصيتهم.