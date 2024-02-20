باستثناء المجر.. دول أوروبا تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح

حذّرت دول الاتحاد الأوروبي جميعًا، باستثناء المجر، الإثنين، إسرائيل من شن هجوم على رفح، قالوا إنه سيفاقم الوضع الكارثي الذي يعيشه نحو 1.5 مليون لاجئ، في المدينة الواقعة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن قبل اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27، في بروكسل: "الهجوم على رفح سيكون كارثيا تماما، سيكون غير معقول".