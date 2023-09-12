وزير ليبي: 25% من درنة اختفى والجثث في كل مكان جراء السيول

أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإنقاذ في ليبيا انتشلت مئات الجثث التي طفت جراء الإعصار "دانيال".

وقالت السلطات الليبية إن الدمار الأسوأ حدث في درنة، حيث دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات السدود وجرفت أحياء بأكملها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن هشام شكيوات، وزير الطيران المدني الليبي وعضو لجنة الطوارئ، قوله إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة.