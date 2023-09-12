وزير ليبي: 25% من درنة اختفى والجثث في كل مكان جراء السيول
أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإنقاذ في ليبيا انتشلت مئات الجثث التي طفت جراء الإعصار "دانيال".
وقالت السلطات الليبية إن الدمار الأسوأ حدث في درنة، حيث دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات السدود وجرفت أحياء بأكملها.
ونقلت وكالة "رويترز" عن هشام شكيوات، وزير الطيران المدني الليبي وعضو لجنة الطوارئ، قوله إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة.
وقال الوزير في وصفه للواقع الكارثي لمدينة درنة بعد الإعصار: "عُدت من هناك (درنة)... الأمر كارثي للغاية... الجثث ملقاة في كل مكان في البحر، في الأودية، تحت المباني".
وأضاف: "ليس لدي عدد إجمالي للقتلى لكن هو كبير كبير جدا... عدد الجثث المنتشلة في درنة تجاوز الألف... لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة اختفى. العديد من المباني انهارت".
من جهته، قال أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة، إن عدة آلاف من الأشخاص في عداد المفقودين في المدينة، ويعتقد أن الكثير منهم قد جرفوا بعد انهيار سدين على منبع النهر.
وأضاف: "ما تزال المزيد من الجثث تحت الأنقاض في أحياء المدينة، أو جرفتها المياه إلى البحر".