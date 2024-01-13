مصر تفنّد "مزاعم" إسرائيل بمنعها دخول المساعدات إلى غزة

وذكّر رشوان بأن السلطات المصرية أعلنت مرارا أن المعبر من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، كما طالبت الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، والتوقف عن تعمّد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.

وتابع، أن عددا من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، قد زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكنوا من عبوره لقطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوّفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع؛ ما يؤكد سيطرة إسرائيل على المعبر والتحكم في دخول المساعدات.

وفي سياق سرد أدلة مصر على سيطرة إسرائيل على معبر رفح، قال رشوان إن مفاوضات الهدن الإنسانية قد شهدت تعنتا شديدا من جانب إسرائيل في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكريا؛ وهو ما أسفر عن دخول الكميات التي أعلنت عنها في حينها.