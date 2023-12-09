مصدر صحي في غزة يؤكد خروج مستشفى العودة عن الخدمة

خرج مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، عن الخدمة كليًّا وفق ما أكد أحد الأطباء لـ"إرم نيوز".

وقال عدنان راضي رئيس قسم الولادة وأحد المحاصرين داخل مستشفى العودة، إن "الدبابات والآليات الإسرائيلية تحاصر المشفى من جميع النواحي ولا تبعد سوى 50 مترًا عن الباب الرئيسي".

وأضاف أن "كل من يحاول الدخول أو الخروج من المستشفى تقوم القناصة الإسرائيلية المنتشرة على أسطح البنايات المجاورة للمشفى بتصفيته وقتله على الفور".

وأشار إلى أن المستشفى خرج منذ الأمس تمامًا عن الخدمة لاستحالة وصول الجرحى إليه أو خروج الإسعافات لانتشالهم من الشوارع وتقديم الخدمة العلاجية، فضلًا عن عدم توفر المستلزمات الطبية ونفاذ الوقود اللازم لتشغيل الأقسام الحساسة بالمشفى.