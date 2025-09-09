logo
العالم العربي

تحذيرات للعائدين إلى الخرطوم.. قوات بورتسودان تسببت بكارثة بيئية

دخان يتصاعد بسبب اشتباكات في الخرطومالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
09 سبتمبر 2025، 2:24 ص

حذر الأمين العام للمؤتمر الشعبي السوداني، الدكتور علي الحاج، المواطنين من العودة إلى العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى وجود تلوث كيميائي خطير ناتج عن استخدام قوات بورتسودان لأسلحة محرّمة دوليا. 

وأكد الحاج، بصفته طبيبا، أن قوات بورتسودان استخدمت هذه الأسلحة في وقت سابق بعلم الحركات المسلحة، منتقدا ما وصفه بـ”صمت الحركات” تجاه هذه الانتهاكات.

واعتبر أن تجاهل القضية يمثل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين ويكشف غياب الشفافية في التعامل مع المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن الحرب.

ورغم تصريحات المسؤولين في حكومة  بورتسودان عن استقرار الأوضاع الأمنية، أشار مواطنون في الخرطوم إلى استمرار انتشار السلاح والعمليات الإجرامية، بما في ذلك القتل والنهب تحت التهديد، إلى جانب تفشي واسع للأوبئة والحميات، ما يعكس تناقضًا بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس، حيث تتصاعد المطالب بفتح تحقيق دولي مستقل حول مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وسط دعوات لتأجيل العودة إلى الخرطوم حتى صدور تقارير فنية محايدة تكشف حجم التلوث وخطورته على الصحة العامة.

