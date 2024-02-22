الجيش الإسرائيلي ينسحب من مستشفى ناصر ويدمر منزل ياسر عرفات

قالت وزارة الصحة في غزة، إن القوات الإسرائيلية انسحبت من مجمع ناصر الطبي في القطاع، اليوم الخميس، بعد أسبوع من مداهمته.

وذكرت في البيان أن "القوات الإسرائيلي تمركزت في محيط المجمع بعد انسحابها وتحاصره حتى اللحظة".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن المستشفى الواقع في خان يونس، وهو ثاني أكبر مستشفى في غزة ويحظى بأهمية كبيرة، توقف عن العمل الأسبوع الماضي بعد حصار إسرائيلي استمر أسبوعا أعقبته مداهمة.

في ذات الإطار، دمر الجيش الإسرائيلي منزل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مدينة غزة.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف إن "استهداف إسرائيل بيت عرفات وتدميره هو استمرار لحربها التي تطيح بكل ما يعني لشعبنا من كرامة ورمزية لنضاله وكفاحه".