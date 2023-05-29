تحذير أممي عاجل حول الجوع في السودان وهاييتي ومنطقة الساحل

وأضافا أن "ذلك ناجم عن القيود الشديدة على حركة تنقل الأشخاص والبضائع في هاييتي وكذلك في بوركينا فاسو ومالي، فضلاً عن اندلاع النزاع الأخير في السودان".

وحذر التقرير من أن النزاع على السلطة بين قائد الجيش وخصمه في السودان، الذي اندلع في نيسان/أبريل، سيكون له على الأرجح "تداعيات كبيرة على الدول المجاورة".

وتنضم الدول الأربع بذلك إلى لائحة تضم أفغانستان ونيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن، التي تصنف في حالة إنذار قصوى وتتطلب "اهتماما عاجلا".

وجزء من سكان هذه البلدان يعاني من مجاعة أو قد يتعرض لها، بما يشكل مرحلة "كارثة" (المرحلة الـ 5)، أعلى درجة تصنيف على صعيد الأمن الغذائي، ويتعرض سكان هذه البلدان فيها لخطر التدهور نحو ظروف كارثية لأنهم أساسا في حالة طوارئ (المرحلة الـ 4).

ويتناول التقرير ما مجموعه 18 "نقطة ساخنة" للجوع حول العالم ويحاول تحديد آفاق لستة أشهر.

وعبرت المنظمتان عن قلقهما من عودة ظاهرة "إل نينيو" المناخية إلى هذه المناطق الضعيفة أساسا، مشيرتين إلى احتمال بنسبة 82 بالمئة لعودة هذه الظاهرة، بحسب دراسة استشهد بها التقرير.