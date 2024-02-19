بين تأكيد إسرائيل ونفي حماس.. ما صحة رواية اختفاء السنوار؟

سلّط الإعلام العبري الضوء على ردّ حركة حماس على تصريحات وزير الدفاع يوآف غالانت، بشأن اختفاء زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار، وانقطاع الاتصالات بينه وبين قادتها في الخارج.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، صباح الإثنين، إن الحركة نفت صحة التصريحات التي أطلقها غالانت، بشأن اختفاء السنوار.

حماس تنفي

ووفق المصدر، فقد نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمد نزال، مساء الأحد، أن تكون الحركة تبحث عن بديل للسنوار، مؤكدًا أنه لا يزال يقوم بدوره كزعيم للحركة، وأن جميع قيادات الحركة يتم انتخابهم بالاقتراع، ورأى أن ما يردده غالانت "مجرد نكتة كبيرة".

الصحيفة العبرية نقلت عن نزال قوله إن "غالانت يتسابق مع نتنياهو في بث الأكاذيب"، وأشار إلى أن السنوار يترأس الحركة، وأن المقاومة مستمرة.