اليمن.. بدء تفريغ النفط من "صافر" إلى سفينة بديلة

بدأت عملية تفريغ النفط الخام من خزان "صافر" المتهالك إلى سفينة بديلة، قبالة محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين على البحر الأحمر غربي البلاد، وفق ما أوردته وكالة "شينخوا" اليوم الأحد.

ونقلت "شينخوا" عن رئيس اللجنة الإشرافية المعين من الحوثيين لتنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم الشامل لخزان "صافر"، زيد الوشلي، أن عملية تفريغ الخزان بدأت فعليًا اليوم الأحد، وقد تستغرق عدة أسابيع.

وأوضح الوشلي أن العملية التحضيرية النهائية بدأت يوم السبت، وتمثلت في عملية المسافنة (تثبيت السفينتين بجوار بعضهما)، بالإضافة إلى تركيب الأجزاء الخاصة لضمان عدم الاحتكاك بينهما، وكذلك الربط وتركيب الأنابيب المعدة لعملية نقل النفط الخام من صافر إلى السفينة البديلة.

واعتبر الوشلي أن الوصول إلى هذه النقطة اليوم يمثل نجاحًا كبيرًا، وهو "نتاج لتعاون الجميع وعزيمة القيادة السياسية (في إشارة لقيادات الجماعة) والأمم المتحدة".