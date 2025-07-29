تسريب جديد يكشف أزمة بين الجيش واليمين المتطرف في إسرائيل

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن تسريب جديد من اجتماع الكابينت الإسرائيلي، عُقد ليلة الإثنين، تضمن مواجهة عاصفة بين رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي كان حاضرًا للاجتماع، بدا فاقدًا للسيطرة على مجريات النقاش، في مشهد يعكس تراجع سطوته داخل المجلس الوزاري المصغر.

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ووفقًا للتقرير، اندلعت المواجهة كجزء من سلسلة خلافات متكررة بين الطرفين خلال الاجتماعات الأخيرة، رغم اتفاقهما على ضم المناطق الشمالية من قطاع غزة.

وحذّر زامير من أن احتلال القطاع بالكامل قد يستغرق سنوات، مشددًا على ضرورة استمرار الغارات الجوية في هذه المرحلة.

وهذه التصريحات أثارت حفيظة سموتريتش، الذي ردَّ بغضب، مهاجمًا زامير بشدة، قائلاً: "نفتقد رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي حقًا؛ عليك أن تعتذر له، فقد هاجمته للأسباب نفسها".

وصعّد سموتريتش من نبرته، قائلًا لزامير: "شاهد بنفسك لقطات المسلحين فوق شاحنات المساعدات في غزة، واللصوص وهم يُفرغون أكياس الدقيق، لتدرك من يسيطر فعليًا على القطاع".

وهذه المواجهة، بحسب الصحيفة، تجسّد مجددًا التوتر المستمر بين سموتريتش وقيادة الجيش الإسرائيلي، وتحديدًا ما يُنظر إليه كعداء شخصي متراكم بينه وبين رئيسي الأركان السابق والحالي.

ففي حين كان يهاجم هرتسي هاليفي في السابق، يبدو أنه يكرّر النهج ذاته مع زامير، مدفوعًا بخيبة أمله المتزايدة من أداء المؤسسة العسكرية في غزة.