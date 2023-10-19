مسؤول عسكري: إسرائيل تبحث تحديد موعد التوغل البري في غزة
قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت"، يبحث الليلة خطة العملية البرية في غزة، كاشفاً أنها ستنفذ في غضون أيام دون تحديد الوقت.
وهذه هي الجلسة الثانية للكابينت الإسرائيلي الذي أصدر بياناً قبل انعقاد الجلسة الحالية، أعلن فيه أن إسرائيل لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من أراضيها ما دامت حماس تحتجز المخطوفين، كما أنها لن تسمح بوصول إية مساعدات إلى حماس.
وفي ذات الإطار قرر مجلس الحرب الإسرائيلي إقامة مستشفى ميداني في منطقة الشمال، وفق المصدر العسكري.
بدوره، حذر وزير الأمن يوآف غلانت في جلسة مغلقة مع كبار المسؤولين في الحكومة والأجهزة الأمنية، من صعوبة الوضع عند الجبهة الشمالية.
واعتبر غلانت أن "حزب الله" أقوى من حماس بعشرة أضعاف، مطالباً بضمان استعداد كبير واستكمال نقص المعدات والأليات واستكمال الجهوزية لاحتمال اشتعال المنطقة الشمالية.