مسؤول عسكري: إسرائيل تبحث تحديد موعد التوغل البري في غزة‎

قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت"، يبحث الليلة خطة العملية البرية في غزة، كاشفاً أنها ستنفذ في غضون أيام دون تحديد الوقت.

وهذه هي الجلسة الثانية للكابينت الإسرائيلي الذي أصدر بياناً قبل انعقاد الجلسة الحالية، أعلن فيه أن إسرائيل لن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع من أراضيها ما دامت حماس تحتجز المخطوفين، كما أنها لن تسمح بوصول إية مساعدات إلى حماس.