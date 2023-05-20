العراق.. توتر في مخيم مخمور للاجئين الأكراد

ساد توتر، اليوم السبت، في مخيم للاجئين الأكراد الأتراك في شمال العراق، حيث يحاول الجيش العراقي تعزيز الأمن في المخيم الذي يُتهم حزب العمال الكردستاني بأنه ينشط فيه.

وتعرض مخيم مخمور، الواقع في منطقة متنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، مراراً لعمليات قصف، في حين تشنّ تركيا المجاورة عمليات عسكرية متكررة ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد.

وتتولى شؤون المخيم، الذي تأسس بالتعاون مع الأمم المتحدة في التسعينات، إدارة محلية لها جناحها الأمني الخاص.