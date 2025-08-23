سوريا.. مقاتلو السويداء يعلنون تشكيل "الحرس الوطني"

أعلنت فصائل محلية في محافظة السويداء السورية، معقل الطائفة الدرزية، اندماجها في تشكيل "الحرس الوطني" بهدف توحيد الجهود العسكرية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب شبكة "السويداء 24" المحلية، نشرت العديد من الفصائل المقاتلة بيانات عن اندماجها ضمن "جيش موحد"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشكيل "قوّة منظّمة وصلبة تتولى حماية وسلامة البلاد والعباد"، وفق البيان.

واجتمع اليوم السبت عدد من قادة الفصائل في مقر "الرئاسة الروحية للدروز" للاندماج ضمن قوات "الحرس الوطني".

وقال مصدر في قيادة "الحرس الوطني" إن أبرز أسباب تشكيل "الحرس الوطني" واندماج الفصائل المسلحة فيه "ملء الفراغ الأمني لضمان عدم انزلاق المنطقة إلى الفوضى بعد غياب الأجهزة الرسمية، وتوحيد الصفوف من خلال جمع الفصائل المحلية تحت قيادة واحدة بدل التشتت والتنافس، وضبط السلاح لمنع أي حالة فوضى تنتج عن انتشار السلاح العشوائي، وكذلك حماية القرى في وجه أي اعتداءات".

وأضاف المصدر أن من ضمن مهام "الحرس الوطني" "مكافحة الإرهاب والتصدي لأي تنظيمات متطرفة تحاول التمدد في السويداء، خاصة داعش والتنظيمات المشابهة"، على حد قوله.

ولفت إلى أن من ضمن الأهداف "التنسيق الإقليمي والدولي والتعاون مع التحالف الدولي في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن "الحرس الوطني" سيعمل على حماية الحدود وضبطها من جهة البادية لمنع تسلل المسلحين أو تهريب السلاح والمخدرات، معتبرا أن هذه الخطوة نحو الاندماج ضمن إطار مؤسساتي للفصائل، تضمن "البقاء تحت سقف الدولة المستقبلية والقانون".

وأوضح المصدر لـ"السويداء 24" أن "الحرس الوطني" سيظهر كمؤسسة عسكرية محلية، وقوة منظمة يشترك بها جميع أبناء السويداء لحماية المدينة، والمشاركة في الحرب على الإرهاب جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين.



