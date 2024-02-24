"وثيقة نتنياهو" لمستقبل غزة تثير غضبا داخل حكومته

نقلت قناة "الأخبار 12" العبرية، عن مصادر لم تسمّها، أن حالة من الغضب تنتاب أعضاء في الحكومة، جراء وثيقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل غزة.

وقالت المصادر، إن نتنياهو وزَّع نسخًا من الوثيقة على وزراء وأعضاء المجلس المصغّر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت"، الخميس، تحمل تفاصيل مخطّطه لما يُعرف بـ "اليوم التالي" للحرب.

وقال أعضاء غاضبون في "الكابينت" إن الوثيقة لم تحمل جديدًا، وليس هذا فحسب، بل إن المشكلة الكبرى هي أن هناك شعورًا بأن نتنياهو "أعدّ تلك الوثيقة لإرضاء الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذَين يمثّلان "الصهيونية الدينية" في الحكومة.