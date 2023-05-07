أبو الغيط يدين اقتحام "الدعم السريع" لمقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية
أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الاستيلاء على مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقال بيان نشرته الجامعة على حسابها الرسمي عبر "فيسبوك"، اليوم الأحد: "أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستيلاء على مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة السودانية الخرطوم، وتحويله إلى ثكنة عسكرية من جانب قوات تابعة للدعم السريع، ظلت ترابط حول مقر المنظمة لفترة، ثم قامت باقتحامه أمس السادس من مايو 2023".
وطالب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، بإخلاء مقر المنظمة فورًا من أي مظاهر عسكرية وإعادته إلى الجامعة العربية، والتحذير من العبث بممتلكاته.