غانتس: نستطيع "إظلام" لبنان خلال أيام لكننا سندفع ثمنا باهظا

قال الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، إن إسرائيل قادرة على إظلام لبنان وإضعاف جزء كبير من قدرات حزب الله العسكرية خلال أيام، لكنها ستدفع أيضا "ثمنا باهظا".

وفي كلمة له بـ"مؤتمر هرتسليا 2024" الأمني، تساءل غانتس زعيم حزب "الوحدة الوطنية" (يسار): "هل تتحدثون عن انقطاع الكهرباء في إسرائيل؟"، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

وتابع: "لدينا القدرة على إظلام لبنان (عبر تدمير شبكة الكهرباء) وتفكيك بنيته التحتية، وإضعاف جزء كبير من قدرات حزب الله العسكرية خلال أيام". يذكر أنه ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب.

ومنذ أيام تتصاعد في إسرائيل مخاوف من تداعيات احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد، في حال انزلقت المواجهات اليومية بين تل أبيب و"حزب الله" إلى حرب شاملة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا على غزة أسفرت عن نحو 124 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

لكن غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، أقر أيضا بأنه "إذا وصلنا إلى هناك (الحرب الشاملة) فإن الثمن هنا في إسرائيل سيكون باهظا أيضا".

وأوضح: "علينا أن نستعد لسيناريو استهداف البنية التحتية وحوادث تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا. هذا هو ثمن الحرب الذي يُفضَل تجنبه، ولكن إذا اضطررنا لخوضها، فلا يجب أن نتراجع".