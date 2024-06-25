غانتس: نستطيع "إظلام" لبنان خلال أيام لكننا سندفع ثمنا باهظا
قال الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، إن إسرائيل قادرة على إظلام لبنان وإضعاف جزء كبير من قدرات حزب الله العسكرية خلال أيام، لكنها ستدفع أيضا "ثمنا باهظا".
وفي كلمة له بـ"مؤتمر هرتسليا 2024" الأمني، تساءل غانتس زعيم حزب "الوحدة الوطنية" (يسار): "هل تتحدثون عن انقطاع الكهرباء في إسرائيل؟"، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.
وتابع: "لدينا القدرة على إظلام لبنان (عبر تدمير شبكة الكهرباء) وتفكيك بنيته التحتية، وإضعاف جزء كبير من قدرات حزب الله العسكرية خلال أيام". يذكر أنه ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي لبنانية في الجنوب.
ومنذ أيام تتصاعد في إسرائيل مخاوف من تداعيات احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد، في حال انزلقت المواجهات اليومية بين تل أبيب و"حزب الله" إلى حرب شاملة.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا على غزة أسفرت عن نحو 124 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
لكن غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، أقر أيضا بأنه "إذا وصلنا إلى هناك (الحرب الشاملة) فإن الثمن هنا في إسرائيل سيكون باهظا أيضا".
وأوضح: "علينا أن نستعد لسيناريو استهداف البنية التحتية وحوادث تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا. هذا هو ثمن الحرب الذي يُفضَل تجنبه، ولكن إذا اضطررنا لخوضها، فلا يجب أن نتراجع".
وبين غانتس بأنه "إذا اندلعت مثل هذه الحرب. لن نسمح لحزب الله بالبقاء كتهديد كبير ومباشر لبلداتنا".
وجراء المواجهات، نزح أكثر من 62 ألف إسرائيلي من المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، فيما نزح 90 ألف لبناني من المناطق الحدودية، وفق إحصاء رسمي من الجانبين.
واعتبر غانتس أنه "مع كل الأثمان (التي يمكن دفعها)، فإن عودة سكان (مستوطنتي) كريات شمونة والمطلة إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر المقبل هي النصر الحقيقي".
وتأمل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو في إعادة النازحين إلى المستوطنات مطلع سبتمبر المقبل، تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد.
والخميس، قال مدير شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية (نوغا) شاؤول غولدشتين إن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله يستطيع بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل.
وأردف: "لسنا في وضع جيد وغير مستعدين لحرب حقيقية مع حزب الله. بعد 72 ساعة بدون كهرباء سيكون من المستحيل العيش في إسرائيل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وخلال 72 ساعة من تحذير غولدشتين زاد بحث الإسرائيليين عن مولدات للكهرباء بمقدار 5 أضعاف، واشترى البعض محطات طاقة يمكن شحنها بألواح الطاقة الشمسية، وفق القناة "12" العبرية، الأحد.