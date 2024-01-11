نيران إسرائيلية تودي بحياة مسعفين اثنين في جنوب لبنان

قتل اثنان من عناصر "الهيئة الصحية الإسلامية"؛ إثر غارة إسرائيلية، استهدفت مركز الهيئة في بلدة حانين بجنوب لبنان، فيما أسفرت الغارة عن وقوع عدد من الجرحى، وتدمير سيارة إسعاف.

ووفق مصادر محلية، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب، كما سقطت قذيفة فسفورية داخل بلدة الخيام.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عيترون وحولا ووادي الدلافة وخلة بلوط ووادي البياض وتلة حمامص في منطقة مرجعيون، فيما تعرضت أطراف طير حرفا والجبين في القطاع الغربي لقصف إسرائيلي.