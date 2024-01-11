نيران إسرائيلية تودي بحياة مسعفين اثنين في جنوب لبنان
قتل اثنان من عناصر "الهيئة الصحية الإسلامية"؛ إثر غارة إسرائيلية، استهدفت مركز الهيئة في بلدة حانين بجنوب لبنان، فيما أسفرت الغارة عن وقوع عدد من الجرحى، وتدمير سيارة إسعاف.
ووفق مصادر محلية، نفذ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب، كما سقطت قذيفة فسفورية داخل بلدة الخيام.
وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عيترون وحولا ووادي الدلافة وخلة بلوط ووادي البياض وتلة حمامص في منطقة مرجعيون، فيما تعرضت أطراف طير حرفا والجبين في القطاع الغربي لقصف إسرائيلي.
وبدورها، أعلنت ميليشيا حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط موقع المطلة، واستهدفت تجمعا آخر في محيط موقع البغدادي، فيما استهدفت التجهيزات التجسسية في تلة الكوبرا المقابلة لبلدة الضهيرة في القطاع الغربي.
وفي غضون ذلك، أيدت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان لها، جهود جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب تل أبيب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة.
وقالت إنها "تتطلع إلى صدور حكم عادل وعاجل، يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيما القانون الدولي الإنساني".