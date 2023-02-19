العليمي: لدينا أدلة توثق "تخادم" الحوثيين مع تنظيم القاعدة
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن هناك أدلة تمتلكها حكومته توثق تعامل ميليشيات الحوثي مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها القاعدة.
جاء ذلك في جلسة حوارية له أجراها، اليوم السبت، على هامش المؤتمر الـ(59) للأمن، الذي تستضيفه مدينة ميونيخ الألمانية، حيث قال: "وفقا لأدلة الحكومة الشرعية، فهناك تخادم بين ميليشيات الحوثي مع التنظيمات الإرهابية، التي تتضمن الإفراج عن عشرات المحكومين بقضايا الإرهاب، بمن فيهم متهمون بتفجير البارجة الأمريكية (يو اس اس كول)، التي كانت ترسو بميناء عدن في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، وقد أسفر عن مقتل 17 بحارا أمريكيا".
وأوضح العليمي أن الحوثيين يمولون عناصر القاعدة بالمال والسلاح ويوجهونهم لمناطق سيطرة الحكومة الشرعية ليزايدوا لاحقا بوجود الإرهاب في مناطق الحكومة.
وكانت وسائل إعلامية يمنية تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن صفقة أبرمت بين ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة، جرى من خلالها تبادل عدد من الأسرى كانوا معتقلين في سجون كلا الطرفين.
ووصف العليمي، في سياق رده على أسئلة الصحفيين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، ميليشيات الحوثي بـ"الكابوس الجاثم على صدور اليمنيين"، متطرقا إلى سرد بعض من مشاهد الانتهاكات (الجسيمة) التي ترتكبها الميليشيات بحق اليمنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة".
وشدد العليمي على أن "ميليشيات الحوثي ليست مشروعا للسلام في اليمن، وذلك على ضوء محطات من التجارب الطويلة معها، منذ انقلابها على التوافق الوطني في سبتمبر 2014، بدعم من الحرس الثوري الإيراني".
كما أكد أن "اليمن بحاجة إلى دفعة كبيرة من المجتمع الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار، وجلب الميليشيات الحوثية إلى طاولة المفاوضات".
وطالب رشاد العليمي المجتمع الدولي بذل "مزيد من الدعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بما في ذلك التحول إلى التدخلات الاقتصادية والإنمائية المستدامة، وضخ الأموال والتعهدات المعتمدة للمنظمات والوكالات الإغاثية، عبر البنك المركزي اليمني".
ونوه إلى أنه "إذا أراد المجتمع الدولي حلا سلميا تفاوضيا فيجب أن يمر عبر مسار شامل يشمل معالجة كافة القضايا، بما في ذلك تخلي الجماعة الإرهابية عن إيديولوجياتها التكفيرية المتطرفة، وفي المقدمة التوقف عن قمع النساء والناشطين".