العليمي: لدينا أدلة توثق "تخادم" الحوثيين مع تنظيم القاعدة

ووصف العليمي، في سياق رده على أسئلة الصحفيين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، ميليشيات الحوثي بـ"الكابوس الجاثم على صدور اليمنيين"، متطرقا إلى سرد بعض من مشاهد الانتهاكات (الجسيمة) التي ترتكبها الميليشيات بحق اليمنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة".

وشدد العليمي على أن "ميليشيات الحوثي ليست مشروعا للسلام في اليمن، وذلك على ضوء محطات من التجارب الطويلة معها، منذ انقلابها على التوافق الوطني في سبتمبر 2014، بدعم من الحرس الثوري الإيراني".

كما أكد أن "اليمن بحاجة إلى دفعة كبيرة من المجتمع الدولي لاستعادة الأمن والاستقرار، وجلب الميليشيات الحوثية إلى طاولة المفاوضات".