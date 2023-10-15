مؤرخ فرنسي: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دخل مرحلة مظلمة بعد 7 أكتوبر

قال مؤرخ فرنسي، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دخل مرحلة مظلمة لا يزال من المستحيل تسميتها، بعد هجوم "حماس" على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأضاف المؤرخ فنسنت لومير الأستاذ بجامعة غوستاف إيفل، أنه "لا توجد سابقة في تاريخ الصراع تعادل حجم هجمات 7 أكتوبر التي قامت بها حماس، لاسيما مع مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي في يوم واحد، وأن ذلك يشكل علامة فارقة قاتمة".

وأشار إلى أن "الهجوم المفاجئ (لمصر وسوريا) خلال حرب يوم الغفران عام 1973 قد صدم إسرائيل في السابق، لكنه استهدف في المقام الأول جنوداً في سيناء المحتلة، فيما أثرت الهجمات الأخيرة في المقام الأول على المدنيين، ما يميز هذا الحدث عن الأحداث السابقة في الصراع".

وفيما يتعلق بالمقارنات مع "11 سبتمبر الإسرائيلي"، يشير لومير في تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى أهميتها من وجهة نظر الضحية، ويسلط الضوء على التأثير المؤلم على المجتمع الإسرائيلي.