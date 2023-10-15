مؤرخ فرنسي: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دخل مرحلة مظلمة بعد 7 أكتوبر
قال مؤرخ فرنسي، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دخل مرحلة مظلمة لا يزال من المستحيل تسميتها، بعد هجوم "حماس" على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وأضاف المؤرخ فنسنت لومير الأستاذ بجامعة غوستاف إيفل، أنه "لا توجد سابقة في تاريخ الصراع تعادل حجم هجمات 7 أكتوبر التي قامت بها حماس، لاسيما مع مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي في يوم واحد، وأن ذلك يشكل علامة فارقة قاتمة".
وأشار إلى أن "الهجوم المفاجئ (لمصر وسوريا) خلال حرب يوم الغفران عام 1973 قد صدم إسرائيل في السابق، لكنه استهدف في المقام الأول جنوداً في سيناء المحتلة، فيما أثرت الهجمات الأخيرة في المقام الأول على المدنيين، ما يميز هذا الحدث عن الأحداث السابقة في الصراع".
وفيما يتعلق بالمقارنات مع "11 سبتمبر الإسرائيلي"، يشير لومير في تصريحات لصحيفة "لوموند" الفرنسية، إلى أهميتها من وجهة نظر الضحية، ويسلط الضوء على التأثير المؤلم على المجتمع الإسرائيلي.
ومع ذلك، فهو يشير أيضاً إلى أنه في حين أن كلا الحدثين يؤديان إلى صدمة، فإن حماس تختلف بشكل ملحوظ عن الحركات المتشددة الدولية مثل تنظيم القاعدة.
وقال إن "حماس حركة قومية وإسلامية لها أهداف سياسية محددة، وليست جزءاً من الحركة المتشددة العالمية الأوسع".
وتناول المؤرخ الجدل الدائر في فرنسا حول ما إذا كان يجب تصنيف الهجمات على أنها "جرائم حرب" أو "إرهاب"؟ ليقول إن "الأحداث تشكل إرهاباً بلا شك، نظراً للقتل الممنهج والوحشي لمئات المدنيين. الهجمات لم تكن كذلك مجرد "أضرار جانبية" ولكن تم تنسيقها من قبل مجموعة منظمة"، ومع ذلك، فهو يشير أيضاً إلى أن التركيز فقط على مصطلح "الإرهاب" قد يعيق فهماً أعمق للحدث.
وأوضح أنه "لفهم النطاق الكامل لهجمات 7 أكتوبر، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار أبعادها الثلاثة: الإرهابية، والعسكرية، والسياسية، لم تكن هذه الهجمات مجرد أعمال حرب، لقد تم تصميمها لإيقاع الرعب بالمدنيين والخدمة".
ولفت إلى أن "الهدف الاستراتيجي وراء تلك الهجمات هو جذب الجنود الإسرائيليين إلى غزة، حيث يتم إعداد مقاتلي حماس وحمايتهم بشبكة واسعة من المخابئ تحت الأرض في قطاع غزة المكتظ بالسكان الذي يشكل تحديا فريدا للعمليات العسكرية؛ ما يجعلها ساحة معركة مثالية لحماس".
وذكر فنسنت لومير، أن "حماس تنصب فخاً أخلاقياً لاستفزاز إسرائيل ودفعها إلى ارتكاب جرائم حرب على نطاق غير مسبوق".
وأوضح أن "الجمع بين الفخاخ العسكرية والأخلاقية يعقد رد فعل إسرائيل على الهجمات، ما يترك الأمة في موقف صعب ومعقد".
وختم قائلا: "لقد كانت تلك الهجمات إيذاناً بمرحلة مظلمة وغير مؤكدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما يتطلب الاهتمام والتدخل الدوليين لمنع المزيد من التصعيد والأزمات الإنسانية".
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية