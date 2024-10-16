إحباط محاولة إيرانية لاغتيال عالم إسرائيلي.. ما قصة الجاسوس؟

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، إحباطه عملية اغتيال شخصية كبيرة من قبل إيران.

وأكد "توقيف إسرائيلي جندته إيران، لاغتيال عالم إسرائيلي، مقابل 100 ألف دولار".

وأوضح الشاباك في بيان له، أن اعتقال الإسرائيلي، وهو من "بيتح تكفا"، جاء بتهمة التجسس لصالح إيران، و"تنفيذ مهمات على الأرض لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية، والموافقة على اغتيال "عالم" في إسرائيل".

وأضاف في بيانه أنه تم تقديم لائحة ضد الجاسوس، الذي يدعى فلاديمير فرخوفسكي، ويبلغ 35 عاما، إلى المحكمة المركزية في اللد، اليوم الأربعاء، واتهم بعدة جرائم أمنية، أبرزها التزوّد بمسدس بهدف اغتيال عالِم اسرائيلي - لم يُذكر اسمه - لقاء مائة الف دولار بعملات رقمية.

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وبحسب التفاصيل، التي وردت في بيان الشاباك، فإن شخصا إيرانيا قام بتشغيل الجاسوس الإسرائيلي عن طريق استدراجه بتنفيذ عمليات بسيطة نسبيا في البداية، بينما كان المتهم على علم بأنه يتخابر مع عنصر "معاد".

وتوعّد الشاباك كل من يعمل لصالح إيران داخل إسرائيل بأنه "سيدفع ثمنا باهظا".