ليبيا.. البعثة الأممية تقيم قوانين الانتخابات الصادرة عن البرلمان
قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، اليوم الجمعة، إنها ستعمل على "تقييم إمكانية تطبيق" قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، مشيرة إلى أنها تلقت نسخة من تلك القوانين، أمس الخميس.
وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط "بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة"، وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون "بالتوافق وقابلة للتطبيق" لضمان عملية انتخابية سلسة.
وفي وقت سابق، أقر البرلمان الليبي قانونَي انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس الأمة، بعدما أحالتهما لجنة "6+6" إلى البرلمان مؤخرا.
وخلال جلسة البرلمان، قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنّ "القانونَين لم يقصيا أحدا، ويعتبران أساسا لتوحيد السلطة، ويحققان رغبة الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".