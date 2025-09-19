"روشتة عزل حماس".. ماكرون يقدم لنتنياهو نصائح حول حرب غزة (فيديو)

لوح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناقشة فرض عقوبات على إسرائيل إذا استمرت العملية العسكرية في مدينة غزة بقرار حكومي، معتبراً أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو "أفضل طريقة لعزل حماس".

وقدم ماكرون، خلال تصريحات ضمن مقابلة مع القناة 12 العبرية، عرضت الخميس، "روشتة" تتضمن نصائح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن القضاء على حركة "حماس" وعزلها.

وقال ماكرون إن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو ببساطة قرار للقول إن لا علاقة على الإطلاق للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني وما يعانيه اليوم، بحماس".

ودافع الرئيس الفرنسي عن خطته التي سيعلنها رسمياً، الإثنين، في الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنها عملية الغرض منها إطلاق سلسلة من السلوكيات الجديدة والالتزامات الجديدة".

وأضاف مخاطباً المذيعة: "مقاربة حكومتكم، تحديداً بعض الوزراء، تقضي بنسف أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين"، لافتاً إلى وجود "حالة طارئة" استدعت التحرك، خصوصاً التهديدات بضم الضفة الغربية المحتلة، وشدّد على أنها "الفرصة الأخيرة قبل أن يصبح اقتراح حل الدولتين مستحيلاً تماماً".

وفنّد ماكرون الانتقادات الموجهة له بسبب الاعتراف بفلسطين والذي تعتبره إسرائيل "مكافأة للإرهاب"، قائلاً: "حققت إسرائيل نتائج أمنية فريدة واستعادت مصداقيتها في المنطقة ضد حزب الله وحماس، وضد قادة الإرهاب في المنطقة".

واستدرك قائلاً: "لكن هذا النوع من العمليات في غزة هو أمر غير مجدٍ على الإطلاق وينقلب بنتائج عكسية، لأنه، يجب أن أقول، فاشل".

وأردف قائلاً: "النقطة الثانية هي أن إسرائيل تتسبب في وقوع الكثير من الضحايا المدنيين، وهذا يدمر تماماً صورتها ومصداقيتها، ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى الرأي العام في كل مكان".

واستطرد الرئيس الفرنسي: "إذا أردنا كسر هذه الحلقة المفرغة علينا أن نقول إنه يجب تدمير وتفكيك حماس، لكن المقاربة العسكرية ليست كافية"، على حد تعبيره.

وشدد الرئيس ماكرون على أن بناء مستوطنات في الضفة الغربية "دليل على أن الهدف ليس تفكيك حماس بل القضاء على حل الدولتين".

وأكد ماكرون على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة، وقال إن "هذا أفضل سبيل لعزل حماس"، على حد قوله.

وأبقى احتمال فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل قائما إذا واصلت هجومها الجديد على غزة، واصفاً العملية الإسرائيلية بأنها "خطأ هائل".