هجوم صاروخي يستهدق قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تفقدت موقع إطلاق الصاروخين وعثرت على صاروخ ثالث لم يطلق.

وتقع القاعدة في مدينة الشدادي السورية.

وقالت تقارير محلية إن محيط القاعدة الأمريكية شهد استنفارا عسكريا وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.

ونقلت عن شهود عيان سماعهم دوي 3 انفجارات بمحيط مدينة الشدادي التي تبعد 50كم جنوبي مدينة الحسكة.