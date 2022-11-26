هجوم صاروخي يستهدق قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا
قال الجيش الأمريكي الجمعة إن صاروخين استهدفا قاعدة دورية أمريكية في شمال شرق سوريا لكنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة.
وأضاف الجيش الأمريكي في بيان أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تفقدت موقع إطلاق الصاروخين وعثرت على صاروخ ثالث لم يطلق.
وتقع القاعدة في مدينة الشدادي السورية.
وقالت تقارير محلية إن محيط القاعدة الأمريكية شهد استنفارا عسكريا وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة.
ونقلت عن شهود عيان سماعهم دوي 3 انفجارات بمحيط مدينة الشدادي التي تبعد 50كم جنوبي مدينة الحسكة.
وقاعدة حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وهي تضم إضافة للجنود الأمريكيين، جنودا من بريطانيا وفرنسا.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في منتصف الشهر الجاري، تعرض قاعدة عسكرية أمريكية في دير الزور لهجوم صاروخي مماثل.
وقالت وقتها، إن الهجوم استهدف قوات التحالف الدولي في حقل العمر بريف دير الزور، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.