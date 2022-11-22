مصادر: تركيا "استخدمت مجالًا أمريكيًا وروسيًا" خلال ضربات جوية على سوريا

قالت مصادر تركية وأخرى من المعارضة السورية إن طائرات حربية تركية اخترقت المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا والولايات المتحدة لأول مرة؛ لمهاجمة وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وحشدت حلفاء سوريين لتوسيع الحملة على الأرجح.

ووقعت الغارات بطائرات (إف-16) في الأيام القليلة الماضية مع تصعيد تركيا ووحدات حماية الشعب من الضربات المتبادلة التي أدت إلى مقتل مدنيين على جانبي الحدود، عندما قالت أنقرة إنها "كانت ترد بعد انفجار أوقع قتلى في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني بإسطنبول".

وفي حين أن تركيا نفذت عدة عمليات كبيرة في شمال سوريا في الأعوام القليلة الماضية، فقد استخدمت طائرات مسيرة في العديد من الضربات الجوية بالنظر إلى أن واشنطن المتحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، وموسكو، حليفة دمشق، تسيطران على جزء كبير من المجال الجوي.

وقد يشير استخدام تركيا للمجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا والولايات المتحدة، حسبما ورد، إلى نفوذ أنقرة المتزايد لدى موسكو وواشنطن.

وعمدت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى توازن موقفها الدبلوماسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ انتقدت العملية، لكنها عارضت العقوبات الغربية على روسيا.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلبات للتعليق.

وقال مصدر في وزارة الدفاع التركية إن "الطائرات لم تُستخدم قط في الأجواء السورية أو الروسية أو الأمريكية في الضربات الجوية الأخيرة على قواعد المسلحين الأكراد في سوريا"، وإن الطائرات "قصفت جميع الأهداف من داخل المجال الجوي التركي".

ومع ذلك، قال مسؤول أمني تركي كبير وشخصيتان بارزتان في المعارضة السورية على اتصال بالجيش التركي، إن "طائرات مقاتلة حلقت داخل الأراضي السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية" المدعومة من الولايات المتحدة، وإن "أنقرة على اتصال مع روسيا بشأن هذا الأمر".

وقال المسؤول الأمني ​​التركي: "استخدمت الطائرات التركية المجال الجوي الخاضع لسيطرة الولايات المتحدة وروسيا، وأجري بعض التنسيق مع هذين البلدين".