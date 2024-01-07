تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان
واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، غاراته على المناطق الحدودية جنوب لبنان، حيث استهدف منزلًا في قضاء صيدا إلى الشمال من منطقة الليطاني على بعد أكثر من عشرين كيلومترًا من الحدود، بينما لم يُعلن حزب الله عن تنفيذ أي عمليات ضد المواقع الإسرائيلية.
وأفادت مراسلة "إرم نيوز" بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية على أطراف بلدتي طير حرفا ومجدل زون، واستهدف بأربع غارات أخرى منطقة اللبونة والناقورة في القطاع الغربي.
وأشار إلى أن الغارات ترافقت مع قصف مدفعي طال أطراف بلدات الطيري ومحيبيب وعيترون ويارون وحولا، حيث تعرضت فرق صيانة التيار الكهربائي للقصف أثناء عملها على إعادة تأمين التيار الذي انقطع بفعل قصف إسرائيلي سابق.
وأضاف أن مرتفعات حمامص سردا في القطاع الشرقي تعرضت لقصف مدفعي، وسط تحليق للطيران الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية، مشيرًا إلى أن الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت منفذًا غارات وهمية، وصولًا إلى بيروت والهرمل في أقصى شرق لبنان.
وكان جنوب لبنان شهد ليلةً ساخنةً، تخللتها سلسلة من غارات إسرائيلية استهدفت البلدات والمنازل، وأسفرت إحداها على منزل في بلدة عيترون عن إصابة شخصين.
وحذَّرت فرق الإسعاف والدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من المنزل المستهدف، تحسبًا لتكرار الغارات في المكان نفسه، ونصحت بترك أعمال الإنقاذ لأصحاب الاختصاص.