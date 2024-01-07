تواصل الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان

وأشار إلى أن الغارات ترافقت مع قصف مدفعي طال أطراف بلدات الطيري ومحيبيب وعيترون ويارون وحولا، حيث تعرضت فرق صيانة التيار الكهربائي للقصف أثناء عملها على إعادة تأمين التيار الذي انقطع بفعل قصف إسرائيلي سابق.

وأضاف أن مرتفعات حمامص سردا في القطاع الشرقي تعرضت لقصف مدفعي، وسط تحليق للطيران الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية، مشيرًا إلى أن الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت منفذًا غارات وهمية، وصولًا إلى بيروت والهرمل في أقصى شرق لبنان.

وكان جنوب لبنان شهد ليلةً ساخنةً، تخللتها سلسلة من غارات إسرائيلية استهدفت البلدات والمنازل، وأسفرت إحداها على منزل في بلدة عيترون عن إصابة شخصين.

وحذَّرت فرق الإسعاف والدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من المنزل المستهدف، تحسبًا لتكرار الغارات في المكان نفسه، ونصحت بترك أعمال الإنقاذ لأصحاب الاختصاص.