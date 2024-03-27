واشنطن تنفي شن غارات على سوريا فجرًا

نفت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية فجرا في سوريا.

جاء النفي بعدما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية وإيرانية أن قوات أمريكية قصفت شرق سوريا فجرا؛ ما أدى إلى مقتل سبعة جنود، أحدهم عضو في الحرس الثوري الإيراني، ومدني واحد.

وأضافت وسائل الإعلام السورية أن ما لا يقل عن 19 جنديا و13 مدنيا أصيبوا في الضربات التي استهدفت مناطق سكنية ومواقع عسكرية في محافظة دير الزور، مشيرة إلى أن أضرارًا كبيرة لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن مستشارا في الحرس الثوري الإيراني قُتل بالغارات الجوية الأمريكية على شرق سوريا، من دون أن تكشف عن رتبته.

وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين في واشنطن: "لم نشن ضربات جوية على سوريا الليلة الماضية".

وسبق أن هاجمت القوات المدعومة من إيران في شرق سوريا بعضا من القوات الأمريكية، البالغ عددها 900 جندي، المتمركزة في المنطقة النائية.

وردت الولايات المتحدة من حين لآخر بشن ضربات هناك ضد أهداف مرتبطة بإيران. وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا إيرانية في سوريا.