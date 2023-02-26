موسكو: ترتيبات لاجتماع رباعي لوزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران

نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله إن "وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران يرتبون لعقد اجتماع".

ونسبت الوكالة إلى بوغدانوف القول في مقابلة أجريت معه: "يوجد على جدول الأعمال الآن تنظيم اجتماع رباعي لمسؤولي الشؤون الخارجية".

وأضاف ،دون الخوض في التفاصيل، أن الاستعدادات جارية له.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، أجرى وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا محادثات في موسكو لمناقشة الأزمة السورية.