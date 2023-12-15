كولونا: نشعر بألم بالغ لموت رهينة فرنسي في قطاع غزة

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة، إن بلادها تشعر "بألم بالغ" بسبب أنباء موت المواطن الفرنسي إيليا توليدانو، الذي كان محتجزًا في قطاع غزة.

وأضافت في منشور على منصة إكس "نشاطر أسرته وأحباءه أحزانهم". وأكدت السلطات الإسرائيلية هوية توليدانو بعد انتشال جثته في قطاع غزة.