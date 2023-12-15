كولونا: نشعر بألم بالغ لموت رهينة فرنسي في قطاع غزة
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة، إن بلادها تشعر "بألم بالغ" بسبب أنباء موت المواطن الفرنسي إيليا توليدانو، الذي كان محتجزًا في قطاع غزة.
وأضافت في منشور على منصة إكس "نشاطر أسرته وأحباءه أحزانهم". وأكدت السلطات الإسرائيلية هوية توليدانو بعد انتشال جثته في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة لو فيجارو أن توليدانو كان من بين مجموعة اقتادتهم حركة حماس من حفل موسيقي في الهواء الطلق في أثناء هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد في بيان، أمس الجمعة، بأن قوات خاصة عثرت على جثة الرهينة إيليا توليدانو الذي كانت حركة حماس تحتجزه في قطاع غزة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.