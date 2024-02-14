الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ"السنوار وعائلته" داخل نفق

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قال إنه يُظهر رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وعددا من أفراد أسرته، وهم يسيرون داخل نفق في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ويظهر من قال الجيش إنه السنوار في الفيديو، وهو يحمل حقيبة، في حين كان شخص يقوده هو وزوجته وأطفاله، بينما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الفيديو تم توثيقه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أيام من الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.