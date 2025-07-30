باتفاق بين رجلين أم باختيار الشعب.. من يحدد هوية النظام السياسي السوري؟

قالت صحيفة "تركيا اليوم"، إن الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية لم يحرز أي تقدم منذ توقيعه قبل أشهر؛ وسط تجاذبات حول شكل النظام السياسي الجديد.

وبحسب الصحيفة التركية، في العاشر من مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، اتفاقيةً تُحدّد ملامح دمج شمال شرق سوريا في الدولة السورية. ومنذ ذلك الحين، لم يُحرز أي تقدم ملموس، ولا يزال التنفيذ متعثرًا.

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وفي الأيام الأخيرة، أشارت عدة تصريحات صادرة عن شخصيات من "قوات سوريا الديمقراطية" إلى تحوّل في موقفهم التفاوضي.

وأعلن العديد من ممثلي "قوات سوريا الديمقراطية" أنهم لن يسلّموا سلاحهم أو يتنازلوا عن السيطرة على الأراضي للحكومة السورية.

لكن مظلوم عبدي تبنى نبرةً أكثر تصالحيةً في مقابلة إعلامية، ودعا الحكومة السورية علنًا إلى توسيع مؤسساتها لتشمل شمال شرق سوريا، وكرّر دعمه لـ"سوريا واحدة، علم واحد، وجيش واحد".

ومع ذلك، أكّد عبدي مجددًا مطلبه بنظام سياسي لامركزي، وشدّد على أن دمج "قوات سوريا الديمقراطية" في وزارة الدفاع السورية سيستغرق وقتًا، ولا يمكن إنجازه بسرعة.

ويُركز العديد من المحللين على التطورات المحتملة على المدى القريب، ويطرحون تساؤلات من قبيل: "ماذا ستفعل تركيا؟ كيف سيتطور الموقف الأمريكي؟ ما الدور الذي قد تؤديه إسرائيل في تحديد مصير شمال شرق سوريا؟".

إلا أن السؤال الأكثر أهمية هو: كيف سيُحدد النظام السياسي المستقبلي لسوريا؟

رسميًا، من المقرر أن تُجري سوريا أول انتخابات محلية حرة لاختيار ثلثي أعضاء البرلمان الانتقالي الجديد، أما الثلث المتبقي فسيُعيّنه أحمد الشرع مباشرةً.

وسيُكلّف هذا البرلمان بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد والتصديق عليه لاحقًا.

ورغم عدم اكتمال هذه العملية، فإنها تمنح الشعب السوري دورًا مهمًا في رسم مستقبله.

ومع ذلك، يدعو عبدي إلى تحديد النظام السياسي المستقبلي لسوريا من خلال مفاوضات بينه وبين الشرع، بوساطة أمريكية وفرنسية.

ويسعى عبدي إلى استخدام كل نفوذه لفرض نظام سياسي على سوريا من خلال التوصل إلى اتفاق مع الشرع. وإذا حدث هذا، فإنه يُخاطر بتهميش الشعب السوري.

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ومن خلال سعيه إلى تسوية تفاوضية لضمان اللامركزية، قد يُعرّض عبدي الفرصة التاريخية التي ناضل السوريون وكافحوا من أجلها للخطر. وقد لا تُتاح لهم فرصة أخرى قريبًا إذا فاتتهم هذه الفرصة.

وتؤكد الصحيفة أن "الشعب السوري هو من يُقرر ما إذا كانت سوريا ستكون لامركزية أم مركزية، في الوقت الذي تشير العديد من المؤشرات إلى أن معظم السوريين يرغبون في سوريا مركزية ذات دور قوي في الحكم المحلي".