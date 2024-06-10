"خطر الموت".. محطة الأكسجين الوحيدة في غزة مهددة بالتوقف
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، إنّ محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة "مهددة بالتوقف التام".
وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "خلال ساعات محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة التي تزود المرافق الصحية والمرضى مهددة بالتوقف التام، ما يعرض حياتهم لخطر الموت".
وأشارت إلى "تعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلف لعدم إدخال السولار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية".
وأضاف بيان الوزارة: "نناشد كل المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بضرورة وسرعة التدخل".
وتوفي في أكثر من مرة عدد من المرضى نتيجة توقف المولد الكهربائي ووقف الأكسجين، في مستشفيات قطاع غزة.