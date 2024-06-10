"خطر الموت".. محطة الأكسجين الوحيدة في غزة مهددة بالتوقف

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، إنّ محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة "مهددة بالتوقف التام".

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "خلال ساعات محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة التي تزود المرافق الصحية والمرضى مهددة بالتوقف التام، ما يعرض حياتهم لخطر الموت".