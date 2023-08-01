لبنان.. تصاعد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة يهدد مساعي التهدئة

تصاعدت حدة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، ظهر يوم الثلاثاء، في تطور قد يلقي بظلاله على المساعي التي تبذلها أطراف سياسية لاحتواء الموقف في المخيم.

ووصفت مصادر مطلعة لـ "إرم نيوز" الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بأنها الأعنف منذ انطلاقها ليل السبت الأحد الماضي.

وقالت المصادر، إن الأطراف المتصارعة في المخيم استخدمت مختلف أنواع الأسلحة، لا سيما الثقيلة.

وأوضحت، أن الاشتباكات تركزت في حي "البركسات" التي يسيطر عليها مقاتلو حركة فتح، وحي "الطوارئ" الذي يتمركز به مقاتلو الجماعات الإسلامية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن مقاتلي حركة فتح ينفذون هجوما باتجاه مقاتلي الجماعات الإسلامية، وفقا للمصادر ذاتها.

وسقطت العديد من القذائف التي أطلقت خلال الاشتباكات خارج حدود مخيم عين الحلوة، وتحديدا في منطقة التعمير في صيدا.