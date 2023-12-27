مصادر لـ"إرم نيوز": حماس بحثت انسحاباً إسرائيلياً جزئياً مقابل وقف النار

كشفت مصادر فلسطينية جانباً من تفاصيل المباحثات التي جرت لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة دولية وإقليمية.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "حماس بحثت مقترحا يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل جزئي من القطاع، مقابل وقف لإطلاق النار واستئناف مفاوضات حول الصفقة الشاملة".

وأوضحت أن "المقترح يقضي بانسحاب عسكري إسرائيلي جزئي نحو شمال غزة وبقائه داخل القطاع بعمق كيلومتر واحد، ووقف متبادل لإطلاق النار؛ بما يمهد لمفاوضات الصفقة الشاملة بالوساطة الدولية والإقليمية".

كما تضمن المقترح السماح لسكان مدينة غزة وشمالها بالعودة لمنازلهم التي نزحوا منها، إلا أن المصادر لم تؤكد أو تنفي إمكانية إزالة "الممر الآمن" الذي أقامه الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة.