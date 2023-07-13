السيسي: سنعمل على خطة لوقف الاقتتال والحل الشامل لأزمة السودان

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في ختام قمة "دول جوار السودان" عن العمل على خطة تنفيذية لوقف الاقتتال، والتوصل لحل شامل لأزمة السودان.

وتضمن خطة العمل التنفيذية وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال الدائر في السودان بين الجيش النظامي وقوات "الدعم السريع".

وأكد السيسي الذي ألقى البيان الختامي في القمة التي تستضيفها مصر، على أهمية الحل السياسي لأزمة السودان، وضرورة حماية الدولة ومؤسساتها.

وأفاد السيسي بتكليف آلية الاتصال ببحث إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتوافق دول الجوار على أهمية تسهيل مرور المساعدات الإنسانية.