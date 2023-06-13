إصابة 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية

أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين بإصابات تراوحت ما بين متوسطة وطفيفة، خلال عملية إطلاق نار وقعت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالقرب من قرية يعبد شمال الضفة الغربية.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن منفذ العملية كان يستقل سيارة وأطلق النار على مستوطن بسيارته، وخلال انسحابه، أطلق النار على 3 مستوطنين آخرين وأصابهم بجروح طفيفة.