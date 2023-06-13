إصابة 4 إسرائيليين في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية
أصيب 4 مستوطنين إسرائيليين بإصابات تراوحت ما بين متوسطة وطفيفة، خلال عملية إطلاق نار وقعت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالقرب من قرية يعبد شمال الضفة الغربية.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن منفذ العملية كان يستقل سيارة وأطلق النار على مستوطن بسيارته، وخلال انسحابه، أطلق النار على 3 مستوطنين آخرين وأصابهم بجروح طفيفة.
قام الجيش الإسرائيلي بمطاردة منفذ العملية، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم
وطارد الجيش الإسرائيلي منفذ العملية، فيما نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، دخلت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة للاجئين في نابلس؛ لاعتقال منفذ هجوم كان يخطط لشن هجوم آخر.
وحاصرت القوات منزل منفذ الهجوم وأطلقوا النار عليه، حيث أفاد الفلسطينيون بأن شابين أصيبا بعيارين ناريين خلال العملية.