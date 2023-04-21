سفير إيران في بغداد: تعليق نشاط التيار الصدري يولد فراغا سياسيا

قال السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، إن خروج التيار الصدري من العملية السياسية بالعراق يولّد فراغا، بحسب تصريحات أدلى بها لقناة "الشرقية" ونشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأضاف آل صادق في تصريحاته، أن "مقتدى الصدر حر في اتخاذ القرار بما يراه مناسبا فيما يتعلق بتجميد عمل التيار وغلق مكاتبه لمدة عام كامل"، لكنه قال في الوقت نفسه إنهم لا يتمنون ذلك، مشددا على ضرورة وجود التيار في العملية السياسية بالعراق.

وردًا على سؤال ما إن كان التوازن سيختل بغياب التيار الصدري عن الساحة السياسية في العراق، قال السفير الإيراني: "من الطبيعي أن غيابه يولد فراغا.. وجود التيار في العملية السياسية ضروري".