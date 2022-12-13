حزب الأمة السوداني يطرح مبادرة لحل أزمة طرفي "الحرية والتغيير"

طرح حزب الأمة القومي في السودان، مبادرة لتوحيد الآراء بين تحالف "الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية" والموقعين على الاتفاق الإطاري مجموعة المجلس المركزي، لإيجاد حل ومخرج للأزمة الراهنة.

وكشف القيادي بحركة العدل والمساواة- أحد أبرز مكونات الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير-، حسن إبراهيم فضل، عن لقاء جمع بين رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر والكتلة الديمقراطية، تم خلاله الاتفاق على تكوين لجنتين للبحث في توفيق الرؤى المطروحة وإيجاد الحلول.

وقال ناصر في تصريح لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن الكتلة الديمقراطية، جددت استعدادها الجلوس مع الجميع، مؤكدا ضرورة الحوار للوصول إلى أكبر قاعدة توافق تجنبا لانزلاق البلاد إلى "ما لايحمد عقباه" على حد قوله.

ووقعت قوى سياسية مدنية مع المكون العسكري بالسودان على "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية واستئناف مسار الحكم الانتقالي.