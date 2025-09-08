"جزار إدلب".. اعتقال جندي من قوات الأسد نفذ مذابح في الثوار (صور)

أعلنت قيادة الأمن الداخلي بوزارة الداخلية السورية أنها تمكنت من إلقاء القبض على المدعو عبادة مصطفى عبد الرحيم، في محافظة اللاذقية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن المذكور "متورط بارتكاب جرائم جسيمة بحق المدنيين خلال تواجده في صفوف جيش النظام البائد بريف إدلب".

وبحسب البيان، "أظهرت التحقيقات تورطه في تهجير الأهالي، وسرقة ممتلكاتهم، ونبش قبور شهداء الثورة، وارتكاب مجازر جماعية راح ضحيتها العديد من المدنيين الأبرياء".

وأشار بيان الداخلية السورية إلى أنه "تمت إحالة المجرم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

على الصعيد ذاته، أعلنت قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية مؤخراً ضبط خلية وصفتها بالإرهابية، تتألف من مجموعة أشخاص ارتكبوا اغتيالات وجرائم في مدينة طرطوس الساحلية.

وذكرت الوزارة أن وحدة "المهام الخاصة" نفذت حملة أمنية على "أوكار" تخص أفراد الخلية في ريف طرطوس تم خلالها القبض على المذكورين، مشيرة إلى تورطهم في عملية اغتيال عنصرين من قوات الأمن الداخلي عند أحد مداخل مدينة طرطوس.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، مرفق بصور للمتهمين، حسب قولها، أن "أفراد الخلية متورطون أيضاً في الهجوم على نقاط تابعة لقوى الأمن الداخلي ووزارة الدفاع بتاريخ 6 مارس/ آذار من العام الجاري".

ولفتت الوزارة إلى أنه "جرى إحالتهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضهم على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".