فيديو نادر للبرهان وهو يطلق النار ويصيب أهدافه بدقة

وتفقد البرهان أمس الأحد، قواته في قاعدة المرخيات العملياتية بمعسكر القوات الخاصة، بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق الأول الركن محمد عثمان الحسين، وأعضاء هيئة القيادة وقادة القوات الرئيسة والوحدات والتشكيلات بالعاصمة بجانب مديري الدوائر بقوات الدعم السريع، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

والبرهان من خريجي الدفعة 31 للكلية الحربية، حيث عمل ضابطا في قوات المشاة فور تخرجه، وفي العديد من الوحدات في الجيش، وشارك أيضا في العديد من المعارك منها في حرب دارفور، وأيضا المعركة التي سبقت انفصال جنوب السودان عن الخرطوم.

وحصل البرهان قبل الإطاحة بالرئيس عمر البشير، على ترقية من رتبة فريق ركن إلى فريق أول، وتم تعيينه في منصب المفتش العام للقوات المسلحة.

والبرهان كما يصفه زملاؤه، شخص يتسم بالاعتدال وظل عسكريا ملتزما بعيدا عن الانتماء إلى أي تنظيم سياسي، ما مهد له تقلد العديد من المناصب بينها عمله ملحقا عسكريا في الصين، وقائدا لقوات حرس الحدود، ورئيس أركان عمليات القوات البرية.