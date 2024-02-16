غزّيون يروون معاناتهم بعد فقدان أوراقهم الثبوتية
فقد عشرات الآلاف من الغزّيين وثائقهم وأوراقهم الثبوتية وعقود الملكية، تحت أطنان الركام بعد الدمار الهائل الذي حل بالأحياء السكنية جرّاء القصف الإسرائيلي على محافظات قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
ويقول جميل عابد، وهو محاضر في جامعة الأزهر بغزة: "خرجت أنا وزوجتي وأولادي الأربعة تحت القصف المدفعي الإسرائيلي للبناية التي نسكن فيها، حيث جرى استهداف عدد من الشقق بالقذائف، ما أدخلنا في حالة من الفوضى والرعب والهروب بأسرع ما يمكن من الشقق".
وفي حديث مع "إرم نيوز"، أضاف عابد: "أخلينا جميعًا الشقق بعد الاستهداف الذي أدى لوقوع قتلى وجرحى داخل البناية وأصبحنا على مسافة آمنة نسبيًا من البناية، وتوقعنا أن القصف سيتوقف وسنتمكن من العودة للشقق لأخذ الحاجيات الأساسية والأوراق الثبوتية والشهادات للعائلة".
وتابع "لكن كان المشهد صادمًا وعلى العكس تمامًا مما توقعنا، فقد قصفت الطائرات الحربية البناية بأكثر من أربعة صواريخ وتمت تسويتها بالأرض أمام أعيننا، شعرنا للحظة بأننا في كابوس وأن ما حصل ليس حقيقيًا، فكل شيء صار عبارة عن رماد في دقائق معدودة، البيت والذكريات والمأوى والملجأ وملايين المواقف أصبحت ذكرى من الماضي بلمح البصر".
وأوضح عابد: "عانيت بشكل قاسٍ جرّاء قصف البيت بهذه الطريقة ودون وجود مهلة للإخلاء وجمع الأشياء المهمة، لقد فقدت جميع الأوراق الثبوتية من بطاقات شخصية وشهادات ميلاد لأفراد العائلة، بالإضافة إلى شهاداتي الجامعية العليا من ماجستير ودكتوراه، إلى جانب عقد الزواج وعقد ملكية البيت".
ومن جهته، قال المحامي وليد شملخ من غزة: "تم تدمير مكتبي بشكل كامل بعد قصف البناية، وفقدت جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالعملاء من قضايا وأدلة وعقود ملكية لأطراف قاموا بتسجيلها لدي".
وأضاف شملخ لـ"إرم نيوز": "ما تعرضت له كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث كنت أعتبر جهة ضامنة للاتفاقات بين المواطنين أو الحلول بين المتنازعين وفق أوراق قانونية موثقة ومختومة، وأنا الآن مطالب باستعادتها، وليس لدي أي فكرة من أين سأبدأ؟".
ولفت إلى أن جميع المعاملات القانونية والحكومية متوقفة تمامًا منذ السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى أن المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص دمرت بالكامل ولم يعد لها وجود وهذه معضلة أخرى.
وبيّن المحامي أن الحياة بعد انتهاء الحرب ستدخل في فوضى عارمة جرّاء تدمير عشرات الآلاف من الأوراق الثبوتية ووثائق الملكية، فضلًا عن تدمير المؤسسات والمقرات الحكومية المنوط بها استصدار هذه الأوراق ما يفاقم حجم الأزمة.
وعلى الجانب الآخر، قال الشاب محمود أبو السعود، وهو مهندس يعمل في إحدى شركات المقاولات في العاصمة القطرية الدوحة وجاء إلى غزة في الإجازة الصيفية قبل الحرب بشهرين لقضاء بعض الأوقات مع عائلته: "تدمر مستقبلي وانتهى حلمي وضاع كل شيء، بعد أن فقدت وظيفتي التي كتت أحلم بها".
وفي حديث لـ"إرم نيوز" قال أبو السعود: "في صباح أحد الأيام استيقظنا على أصوات الانفجارات التي كانت على شكل أحزمة نارية، كان الأمر كارثيًا جدًا على مجموعة من المدنيين تنهال عليهم أطنان من الحمم البركانية شديدة الانفجار".
وأضاف "خرجنا من بيوتنا غرب مدينة خان يونس حفاة عراة، وتركت خلفي عقد العمل الخاص بي، وجواز السفر وإقخامتي في قطر وبطاقتي الشخصية الفلسطينية إلى جانب أوراق أخرى مهمة جدًا".
وبين أبو السعود "عرفنا فيما بعد أنه تم مسح المربع السكني بالكامل وأصبح أثرًا بعد عين، بعد قصفه بالطائرات والمدافع الإسرائيلية".
وأوضح "منذ اليوم الأول للحرب وأنا أحاول السفر للحاق بعملي دون جدوى، ومع قصف المنزل وضياع جواز السفر وإقامتي القطرية لا سيما في ظل اغلاق تام للمؤسسات الحكومية المختصة".
ولفت إلى أن الشركة أبلغته بأنها غير قادرة على الإكمال معه في العمل لا سيما في ظل عدم مقدرته على الخروج والسفر إليهم للشهر الخامس على التوالي.