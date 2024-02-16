غزّيون يروون معاناتهم بعد فقدان أوراقهم الثبوتية

فقد عشرات الآلاف من الغزّيين وثائقهم وأوراقهم الثبوتية وعقود الملكية، تحت أطنان الركام بعد الدمار الهائل الذي حل بالأحياء السكنية جرّاء القصف الإسرائيلي على محافظات قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ويقول جميل عابد، وهو محاضر في جامعة الأزهر بغزة: "خرجت أنا وزوجتي وأولادي الأربعة تحت القصف المدفعي الإسرائيلي للبناية التي نسكن فيها، حيث جرى استهداف عدد من الشقق بالقذائف، ما أدخلنا في حالة من الفوضى والرعب والهروب بأسرع ما يمكن من الشقق".

وفي حديث مع "إرم نيوز"، أضاف عابد: "أخلينا جميعًا الشقق بعد الاستهداف الذي أدى لوقوع قتلى وجرحى داخل البناية وأصبحنا على مسافة آمنة نسبيًا من البناية، وتوقعنا أن القصف سيتوقف وسنتمكن من العودة للشقق لأخذ الحاجيات الأساسية والأوراق الثبوتية والشهادات للعائلة".