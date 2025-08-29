الجيش الإسرائيلي يستعيد جثمان رهينة لدى حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، استعادة جثمان أحد الرهائن الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة، والعثور على متعلقات بشأن مختطف آخر تحتجزه الحركة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" إن "قوات الجيش تمكنت من انتشال جثمان المختطف إيلان فايس، من قطاع غزة وإعادة مقتنيات تعود لمختطف آخر قُتل، لم يُسمح بعد بنشر اسمه".

وأشار إلى أن إيلان فايس تم اختطافه من كيبوتس بئيري، المحاذي لمنطقة وسط قطاع غزة، وهو يبلغ من العمر 55 عامًا عند مقتله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "زوجته شيري وابنته أيضًا كانتا ضمن المختطفين في قطاع غزة، قبل إعادتهما في أول صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل خلال الحرب والتي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023.

وبعد عملية تحديد هوية أُجريت في المركز الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل، قام فريق الخاطفين في قسم الموارد البشرية بتسليم الرسالة إلى العائلة وأهالي بئيري.

ولا تزال عملية تحديد هوية الخاطف الإضافي مستمرة في المركز الوطني للطب الشرعي. وقد سلم فريق الخاطفين في قسم الموارد البشرية الرسالة إلى العائلة.

يشارك جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) حزن العائلات، وسيواصلان بذل قصارى جهدهما لإعادة جميع المختطفين.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن الموقع الذي استعاد منه جثمان الرهينة لدى حماس، لكن الجيش الإسرائيلي نفذ خلال ساعات فجر اليوم، عملية تقدم مفاجئة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تخللها عمليات تجريف، قبل أن ينسحب لاحقًا.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "الشكر للجيش الإسرائيلي على استعادة جثمان الرهينة فايس"، متعهدًا بمواصلة العمل من أجل استعادة بقية المحتجزين لدى حماس، بحسب بيان صدر عن مكتبه.

وقال نتنياهو: "أشكر قادتنا ومقاتلينا على نجاح العملية، وحملة إعادة المخطوفين مستمرة، ولن تتوقف حتى نعيد جميع مخطوفينا إلى ديارهم، أحياءً وأمواتًا"، على حد تعبيره.