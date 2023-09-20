رغم التحذيرات.. تطمينات رسمية في تونس بشأن التقلبات الجوية المنتظرة

طمأنت جهات رسمية في تونس، اليوم الأربعاء، السكان، بشأن التقلبات الجوية المنتظرة والتي سرت تحذيرات ومخاوف حولها خلال اليومين الماضيين في البلاد.

وكانت عدة مراصد ومراكز للأرصاد الجوية أبرزها في سويسرا، تنبأت بوجود تقلبات وعواصف وأمطار غزيرة منتظرة في أجواء تونس، خاصة في مدينة قابس، مع هطول غزير للأمطار بمعدلات قياسية ما قد ينذر بفيضانات.

وقال العميد حاتم بوبكر مدير الحماية المدنية في صفاقس رئيس لجنة تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، إنه "لا مبرّر لأيّ خوف من كمية الأمطار المنتظر نزولها، خلال الأسبوع المقبل".

واستدرك قائلًا: "لكن ذلك لا ينفي أهمية أخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الظروف بالنظر إلى ما حدث في دول مجاورة".

وأضاف أنه تم اتخاذ كلّ "الاستعدادات المادية والبشرية للتعاطي مع جميع الوضعيات المرتبطة بتساقط الأمطار".

ولفت إلى أنه "من المنتظر أن تتم برمجة عملية بيضاء في القريب للوقوف على مدى جاهزية مختلف المصالح المعنية بمجابهة الكوارث".

بالتوازي مع ذلك، دعا المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس إلى التعامل بحذر مع كلّ الإشاعات المتداولة والتثبت من المعطيات من المصدر الرسمي.

جاء ذلك ردًّا على ما تم ترويجه من إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حدوث زلازل وفيضانات على غرار ما حصل بالشقيقتين ليبيا والمغرب.