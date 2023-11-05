بعد هجمات حماس.. تزايد وتيرة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية

منذ هجوم حركة حماس المباغت في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، ضاعف الجيش الإسرائيلي وتيرة الاعتقالات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في تطور يقول محللون إنه ربما يتسبب في توسيع نطاق الاضطرابات، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن تلك الاعتقالات ليست إلا جزءًا من تدابير مكافحة الإرهاب، التي تستهدف القضاء على شبكة حماس في الضفة الغربية.

وبينما تؤكد إسرائيل، على لسان المتحدث باسم الجيش وجهاز الشاباك، أن أكثر من نصف الذين اعتقلتهم في الضفة الغربية تربطهم صلات بحركة حماس، تصف منظمات فلسطينية، وأخرى معنية بحقوق الإنسان، حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها إسرائيل بأنها حملة ذات دوافع سياسية تهدف لخنق المعارضة، وقد طالت حتى الآن الكثير من الأبرياء والرموز السياسية، وفق تقرير الصحيفة.

وفي تطور آخر مهم، تحدثت الصحيفة الأمريكية عن بدء الجيش الإسرائيلي استخدام الطائرات المسيرة على نحو روتيني، وشن غارات جوية خلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، خلافًا لما كان يقوم به قبل عقدين من الزمن تقريبًا، عندما اعتمد على القوات البرية في العمليات بالضفة الغربية.

وقالت إنه رغم تركز الوجود المسلح لحماس في قطاع غزة، إلا أن الحركة تحتفظ بوجود أكثر انضباطًا في الضفة، إذ تخطط وتنفذ بين الحين والآخر هجمات ضد إسرائيل.