غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات

كثَّف الجيش الإسرائيلي صباح الأحد، غاراته الجوية على البلدات جنوب لبنان، بالتزامن مع صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، 3 غارات على أطراف بلدة مارون الراس في القطاع الأوسط، واستهدف بلدة يارون بأربع غارات، وقد سمع دويّها في سائر أنحاء الجنوب.

وتزامنت الغارات الجوية مع قصف مدفعي طال أطراف بلدات عيترون وكونين ومحيبيب ورامية وعيتا الشعب، حيث استهدف أحد المنازل بقذيفة حارقة.

وتركز القصف الإسرائيلي في القطاع الغربي على أطراف الناقورة وعلما الشعب وحامول وعين الزرقا. وامتد إلى بلدات مرجعيون في القطاع الشرقي.

ونفذ الطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي طلعات في الأجواء الجنوبية وصولًا إلى العاصمة بيروت، وحتى الهرمل والبقاع الشمالي في أقصى شرق لبنان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه مستوطنة "هاردوف".