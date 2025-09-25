الرئيس اللبناني يجدد مطالبته بدعم جيش بلاده خلال لقاء مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي

"قائد سرية نخبة".. إسرائيل تعلن اغتيال قيادي في "حماس" بغزة
إرم نيوز
قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال قياديا عسكريا في حركة حماس، إثر غارة شنّها على مدينة غزة، التي تتعرض لهجوم إسرائيلي يهدف لاحتلالها.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "سلاح الجو شن غارة استهدفت وائل مطرية في منطقة الشاطئ" الواقعة في مدينة غزة، ما أدى لمقتله.

وأضاف أن "المذكور كان قائد سرية نخبة تابعة لكتيبة الشاطئ ضمن حركة حماس في منطقة مدينة غزة".

واتهمته باقتحام قاعدة ناحل عوز العسكرية الإسرائيلية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقبل أيام، قالت مصادر فلسطينية إن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة مطرية في غزة، تسبب بمقتل أفراد من العائلة، بينهم أطفال ونساء.

 إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه "دمر مجمعا لحماس" في مدينة غزة.

وأضاف أنه عثر على كمية من الأسلحة تضمنت "20 نوعًا مختلفًا من العبوات الناسفة، وعشرات القنابل اليدوية".

