الرئاسي الليبي يُصدر تعميمًا وسط مخاوف من تجدد الاشتباكات

أصدر المجلس الرئاسي الليبي تعميمًا يقضي بعدم تحرك الوحدات العسكرية إلا بعد الحصول على إذن مسبق، وذلك بعد ساعات من تحذيرات من تحركات عسكرية وأمنية من شأنها تجديد الاشتباكات في الساحل الغربي للبلاد.

وفي نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لقي 8 أشخاص حتفهم، جراء قتال في بلدة غريان الجبلية الليبية، التي تبعد 90 كيلومترًا جنوبي طرابلس، بين قائد محلي كان متحالفًا في السابق مع الجيش الليبي، وبين مقاتلين آخرين متحالفين مع الحكومة.

وتطالب الفصائل الشرقية بتنحي عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، قبل أي تحرك نحو انتخابات تعتبرها الأمم المتحدة الحل الوحيد لسنوات الصراع، ورفض الدبيبة التنحي إلا بعد الانتخابات.

وقال المجلس في بيان نقله تلفزيون "ليبيا الأحرار" الخاص: "ننبه كافة آمري الوحدات العسكرية بضرورة التقيد بالتعليمات وعودة الآليات والأسلحة والأفراد إلى معسكراتهم".

ودعا "رئاسة الأركان العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية إلى الإبلاغ عن أي وحدة عسكرية مخالفة للتعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها".